Обновление строительного колледжа в Перми завершится в 2027 году Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Дмитрия Махонина

Подрядная организация завершила устройство свайного поля и приступила к возведению каркаса нового учебного корпуса строительного колледжа в Перми. На месте двух демонтированных зданий, не отвечавших современным требованиям, создается образовательное пространство нового уровня. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Новый корпус рассчитан на 500 студентов. В нем предусмотрены классы компьютерной графики, макетные мастерские, лекционная аудитория с музеем, а также кабинеты с раздвижными перегородками для быстрой трансформации под различные учебные задачи.

Особенностью проекта стала частичная прозрачная стеклянная обшивка инженерных коммуникаций и вентиляционных камер. Это позволит студентам в процессе обучения наглядно изучать устройство сложного оборудования. Также в здании организуют комфортный коворкинг с атриумом и лестницей-амфитеатром.

Во внутреннем дворе запланировано создание площадки для геодезической практики, спортивной зоны и открытого пространства для выставок и культурных мероприятий. Завершение реконструкции планируется в следующем году.

Ранее в рамках обновления колледжа уже провели капитальный ремонт здания спортивного зала. Там утеплили и обновили фасад, заменили коммуникации, уложили специальный паркет с амортизацией и смонтировали баскетбольное оборудование. Дополнительно были оборудованы тренажерный зал и игровая зона.

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