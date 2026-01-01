На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Мазеин Обстоятельства его смерти не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

При исполнении служебных обязанностей в ходе проведения российской спецопреации погиб Владимир Мазеин. Об этом сообщили в администрации Юрлинского округа.

Владимир Мазеин родился 5 июня 1994 года в д. Чёрная Пермской области. Там он вырос и окончил школу. После отправился в армию по призыву, служил в ракетных войсках. В 2023 году мужчина подписал контракт и ушёл на СВО.

Обстоятельства его гибели, как и дата смерти, не уточняются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 21 июля в 11:00, а в 12.00 пройдёт траурный митинг в сельском клубе по адресу: с. Юм ул. Центральная, 17.

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