В Перми за неделю в ДТП пострадали 14 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 по 19 июля 2026 года на территории краевого центра зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 14 человек, включая двух несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции за отчетный период пресекли 1396 правонарушений. Особое внимание уделялось борьбе с нетрезвым вождением: выявлено 37 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Из них 19 находились в состоянии алкогольного опьянения, 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а семеро сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Также зафиксировано 45 случаев управления транспортным средством лицами, не имеющими водительского удостоверения. Выявлено 18 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 55 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Со стороны самих пешеходов допущено 60 нарушений Правил дорожного движения. Кроме того, зарегистрировано 29 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города строго соблюдать Правила дорожного движения, проявлять внимательность и заботиться о безопасности всех участников дорожного движения.

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