Приставы Прикамья за полгода арестовали имущество должников на 155 млн рублей Самым дорогим стало нежилое помещение за 53 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

С начала 2026 года судебные приставы Пермского края произвели более 4,5 тыс. арестов имущества должников. В результате его реализации взыскателям удалось вернуть 155 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Самым дорогим арестованным имуществом стала квартира в Ленинском районе Перми площадью 94 кв. м стоимостью 16 млн руб. На втором месте — индивидуальный жилой дом с надворными постройками площадью более 450 кв. м в м/р Заозерье (14 млн руб.), на третьем — нежилое помещение площадью 100 кв. м такой же стоимостью.

Рекордная сумма была выручена после продажи нежилого помещения площадью 3 тыс. кв. м и доли в праве собственности на земельный участок в Свердловском районе краевого центра. После торгов на счет взыскателя поступило 53 млн руб.

В перечень нетипичного имущества, изъятого за долги, вошли 100% доли в уставном капитале компании, занимающейся оптовой торговлей медицинскими изделиями, снегоходы Polaris и «Тайга Варяг», а также стенд для испытания топливной аппаратуры.

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