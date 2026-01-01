Почти половина пермяков при поиске работы полагаются только на себя Четверть соискателей готова обратиться за помощью к друзьям и приятелям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно результатам опроса SuperJob, 47% жителей Перми рассчитывают исключительно на собственные силы при трудоустройстве. Четверть соискателей (25%) готова обратиться за помощью к друзьям и приятелям, 15% — к бывшим коллегам, 12% — к родителям. Реже упоминаются вторая половина и другие родственники (по 8%), однокурсники (7%), бывшее руководство (4%) и одноклассники (3%).

Выявлены различия в подходах мужчин и женщин. Мужчины чаще рассчитывают на поддержку коллег, родителей, родственников, однокурсников и одноклассников. Женщины же больше доверяют бывшему начальству и чаще полагаются только на себя.

Возраст также влияет на стратегию поиска работы. Чем моложе респонденты, тем шире круг их потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 30%, на коллег — 18%, на родителей — 14%, на вторую половину — 11%. В возрастной группе 45+ уверенности в собственных силах значительно больше: 65% считают, что справятся с трудоустройством самостоятельно (среди молодежи такого мнения придерживаются 42%).

Уровень образования коррелирует с выбором каналов поиска. Обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям (31%), коллегам (19%) и одноклассникам (5%), чем выпускники колледжей (22%, 11% и 2% соответственно). Соискатели со средним профессиональным образованием чаще надеются на помощь родителей и однокурсников, а также чаще полагаются только на себя.

Доход также играет роль в формировании сети контактов. Граждане с заработком до 100 тыс. руб. чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов. Опрошенные с доходом от 100 до 150 тыс. руб. чаще полагаются на помощь однокурсников, а высокооплачиваемые специалисты (от 150 тыс.) больше рассчитывают на друзей, коллег и бывшее руководство.

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