В Перми по «дачной амнистии 2.0» оформили права на 110 земельных участков Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

С момента вступления в силу закона о «дачной амнистии 2.0» в Перми зарегистрировано 110 земельных участков. Программа позволяет бесплатно оформить в собственность ранее не зарегистрированные жилые дома и землю под ними, что дает владельцам возможность свободно распоряжаться недвижимостью: продавать, дарить или передавать по наследству.

Только в первом полугодии 2026 года по этой программе было оформлено 19 участков общей площадью 17,3 тыс. кв. м. В большинстве случаев у заявителей отсутствовали правоустанавливающие документы, а сами дома были возведены еще в советский период.

Как отметили в департаменте земельных отношений города, механизм особенно актуален для объектов, построенных несколько десятилетий назад, когда документальное оформление часто игнорировалось. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в любом офисе МФЦ.

Напомним, воспользоваться «дачной амнистией 2.0» можно при соблюдении ряда условий: жилой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населенного пункта на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности.

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