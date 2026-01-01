Во время паводка в Октябрьском округе Прикамья затопило 53 жилых дома Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

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В Октябрьском муниципальном округе из-за сильного дождя произошло затопление 53 жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ранее в округе был введён режим чрезвычайной ситуации.

В селе Ишимово в зону затопления попали 48 домов, в деревне Адилева — два дома, а в деревне Малый Сарс — три частных жилых дома. Все жители предпочли разместиться у родственников и знакомых, от эвакуации отказались.

Пострадавших в результате паводка нет. На месте работают спасательные службы региона. В настоящее время из воды освобождены 16 приусадебных участков и 15 жилых домов в деревнях Верх-Ирень, Мостовая и Атнягузи.

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