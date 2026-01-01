Соликамский магниевый завод в Прикамье сократил долю в мировом производстве Это произошло на фоне роста выпуска продукта в Китае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доля ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) в мировом производстве первичного товарного магния по итогам 2025 года снизилась до 1,4%, сократившись на 0,1 процентного пункта. Об этом говорится в официальном отчёте компании, сообщает "Коммерсантъ-Прикамье".

Незначительно уменьшилась и доля предприятия в глобальном выпуске редкоземельных элементов (РЗЭ): показатель упал с 0,7 до 0,6%. При этом СМЗ сохраняет полную монополию внутри России — предприятие изготавливает около 100% всех отечественных РЗЭ.

В документе снижение мировых показателей объясняется двумя факторами: по магнию — общим ростом мирового производства за счет резкого увеличения выпуска продукта в Китае, по редкоземельным элементам — сокращением поставок сырья на завод.

ОАО «СМЗ», основанный в 1936 году, является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. Несмотря на падение доли на глобальном рынке, предприятие остается ключевым игроком российской промышленности стратегических металлов. На его мощностях выпускается 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана в стране.

Финансовые результаты завода за прошлый год демонстрируют убыток: при выручке в 9,435 млрд руб. чистый финансовый результат составил отрицательные 3,2 млрд руб.

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