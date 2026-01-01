Каждый четвертый житель Пермского края тратит на помощь близким до 100 тысяч рублей в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы hh.ru изучили финансовые привычки жителей Пермского края в части поддержки родственников и друзей. Выяснилось, что 25% опрошенных за последний год выделили на помощь близким сумму до 100 тыс. руб., а 12% превысили этот порог. При этом треть респондентов (33%) поддерживает родственников безвозмездно, и лишь 5% категорически отказываются давать деньги в долг.

Чаще всего финансовая помощь требуется братьям и сестрам (35% случаев), родителям (25%), а также детям и близким друзьям (по 20%). Готовность делиться средствами распределяется следующим образом: 44% опрошенных помогают безвозвратно, 13% готовы дать деньги в долг на неопределенный срок, а 23% — только при условии возврата в оговоренные сроки.

Что касается сумм, которые жители края готовы выделить единовременно, то 21% респондентов ограничивается 50 тыс. руб., столько же (21%) могут отдать от 50 до 100 тыс. Восемь процентов согласны помочь суммой свыше 100 тыс. руб., а треть опрошенных (33%) при необходимости готовы отдать все свои накопления.

Статистика показывает, что регулярную финансовую поддержку оказывают 26% жителей региона, 15% помогали родным один-два раза, и лишь 10% отказывали близким в поддержке за последние два года. Среди тех, кто оказывал помощь в прошлом году, более половины (56%) потратили не более 50 тыс. руб., четверть — от 50 до 100 тыс., по 6% — от 100 до 200 тыс. и более 200 тыс. руб.

Жители края подходят к вопросу помощи избирательно. 46% готовы выделить средства, только если убедятся, что человек не справится с проблемой самостоятельно, а 13% помогают исключительно в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. Категорический отказ следует в случаях, связанных с азартными играми и зависимостями (59%), если у просителя есть непогашенные долги (36%) или если деньги требуются для поддержания привычного уровня комфорта (41%).

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