В Прикамье осудили курьера дистанционных мошенников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамский городской суд Пермского края признал 20-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Молодой человек приговорен к 4 годам и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

Следствием установлено, что в 2026 году подсудимый присоединился к преступной группе, которая похищала деньги у пожилых людей дистанционным способом. Его роль заключалась в функции курьера: он забирал наличные средства у потерпевших и переводил их на счета, подконтрольные организаторам схемы.

Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент попытки перевода более 300 тыс. руб., похищенных у двух пенсионерок. Похищенные средства были возвращены пострадавшим. В ходе судебного разбирательства также было принято решение о конфискации мобильного телефона, использовавшегося для связи внутри группы, в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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