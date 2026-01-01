В Пермском крае за сутки ликвидировано шесть пожаров Погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки, 19 июля, на территории региона зарегистрировано и ликвидировано шесть возгораний. Один пожар произошел в Перми, еще по одному случаю зафиксировано в Чайковском, Чусовском, Соликамском, Красновишерском и Горнозаводском муниципальных округах.

Погибших нет, один человек получил травмы при пожаре.

Для стабилизации пожарной обстановки сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели масштабную профилактическую работу. В мероприятиях приняли участие 179 групп общей численностью 434 человека. Специалисты осуществили 1633 обхода жилых домов, проинструктировали 2853 гражданина о мерах пожарной безопасности и распространили 2309 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям края: при обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно звонить по телефонам 01, 101 или 112.

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