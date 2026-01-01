Жители микрорайонов Гайва и Заозерье в Перми останутся без воды на сутки Это связано с проведением плановых работ Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что 25 июля с 10:00 до 10:00 26 июля будет приостановлено водоснабжение в микрорайонах Гайва и Заозерье. Отключение связано с ремонтом насосной станции «Северная». Об этом пишет «Рифей».

В период остановки специалисты проведут ремонт оборудования и водопроводных сетей, а также выполнят профилактические работы на объектах канализации. Представители ресурсоснабжающей организации рекомендуют жителям заранее сделать запас воды.

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