Жители микрорайонов Гайва и Заозерье в Перми останутся без воды на сутки
Это связано с проведением плановых работ
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В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что 25 июля с 10:00 до 10:00 26 июля будет приостановлено водоснабжение в микрорайонах Гайва и Заозерье. Отключение связано с ремонтом насосной станции «Северная». Об этом пишет «Рифей».
В период остановки специалисты проведут ремонт оборудования и водопроводных сетей, а также выполнят профилактические работы на объектах канализации. Представители ресурсоснабжающей организации рекомендуют жителям заранее сделать запас воды.
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