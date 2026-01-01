В Прикамье на неделе установится жаркая и сухая погода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на предстоящей неделе установится жаркая и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков ГИС-центра, регион окажется под влиянием блокирующего антициклона над Северным Уралом. Температура воздуха днем составит +26…+31 градус, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. Впервые с начала лета ожидается дефицит осадков, хотя локальные грозы возможны. Из-за высокой влажности ощущаемая температура будет превышать фактическую. Об этом сообщает ВЕТТА.

В понедельник локальные ливни с грозами прогнозируются на юго-востоке края, где также сохранится ветер скоростью 5-10 м/с. На остальной территории ветер будет слабым, дневная температура составит +24…+29 градусов, в Перми — +26…+28. Во вторник по всему краю ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура опустится до +14…+19 градусов, днем поднимется до +25…+30, в Перми — до +30. В среду существенных изменений не предвидится, локальные грозы возможны лишь на востоке региона. Ночью столбик термометра покажет +15…+20, днем — +26…+31, в Перми — до +30 градусов.

В четверг вероятность гроз возрастет на севере и западе края, возможно, затронув и Пермь. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня, на востоке может быть на 1-2 градуса прохладнее. В пятницу риск гроз снизится, дневная температура составит +26…+31 градус, в Перми — около +30. В выходные дни характер погоды не изменится: возможны локальные кратковременные ливни и грозы. Ночью температура будет держаться на уровне +15…+20, днем — +27…+32, в Перми — около +30 градусов.

Благодаря стабильной теплой и сухой погоде уровень воды в реках начнет снижаться, а в южной части края завершится период переувлажнения почвы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.