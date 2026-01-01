В Лысьве возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при пожаре Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный отдел по городу Лысьва регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ после гибели 14-летнего подростка в результате пожара в частном доме.

Трагедия произошла 18 июля 2026 года на веранде жилого дома по ул. Златоустовской. После ликвидации возгорания сотрудниками МЧС России было обнаружено тело несовершеннолетнего.

На месте происшествия проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления точной причины возгорания и обстоятельств гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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