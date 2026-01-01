Пермский краевой суд оставил в силе штраф за кражу в аэропорту Большое Савино Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор женщине, осужденной за кражу с причинением значительного ущерба. Осужденная выплатит уголовный штраф в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Инцидент произошел ранним утром 3 февраля 2026 года на автопарковке международного аэропорта Пермь. Подъехав к шлагбауму, женщина обнаружила на земле мужскую кожаную сумку и забрала ее. Внутри находились мобильный телефон, беспроводные наушники, жесткий диск, кошелек с наличными и другие ценности. Общая стоимость похищенного имущества составила 17 990 руб. 65 коп. Вместо возврата находки владельцу или администрации аэропорта осужденная скрыла имущество, не отвечала на звонки и выключила найденный телефон, а часть денег потратила на личные нужды.

Потерпевший обратился в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте. Сотрудники полиции установили подозреваемую по камерам видеонаблюдения и связались с ней. В тот же день женщина передала правоохранителям похищенное. Запись с камер видеонаблюдения стала ключевым доказательством: обвиняемая опознала себя на видео и подтвердила факт присвоения сумки.

Пермский районный суд признал женщину виновной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа. Защита обжаловала приговор, посчитав его необоснованным. В пресс-службе Пермского краевого суда пояснили, что суд первой инстанции должным образом учел частичное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба, принесенные извинения потерпевшему и активное содействие в раскрытии преступления. Апелляционная инстанция признала приговор законным и справедливым, оставив его без изменений.

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