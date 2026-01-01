Прокуратура Пермского края контролирует устранение последствий подтоплений Сотрудники ведомства выезжают на места для оценки масштабов ущерба и проверки соблюдения прав пострадавших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Органы прокуратуры края осуществляют надзор за ходом аварийно-восстановительных работ в территориях Прикамья, пострадавших от подтоплений. Мониторинг проводится в Октябрьском, Лысьвенском, Пермском и других муниципалитетах, где из-за обильных осадков и резкого подъема уровня воды в реках оказались затоплены домовладения и объекты дорожной инфраструктуры.

Прокуроры выезжают на места для оценки масштабов ущерба и проверки соблюдения прав пострадавших граждан. Особое внимание уделяется вопросам своевременного предоставления компенсаций и иных мер социальной поддержки лицам, чье имущество пострадало в результате стихийного бедствия.

Надзорное ведомство продолжает отслеживать ситуацию до полного устранения последствий подтоплений и восстановления нормальной жизнедеятельности населенных пунктов.

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