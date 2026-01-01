В Перми на 25% выросло число доступных трёхкомнатных квартир для бронирования Также увеличилось предложение однокомнатного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис онлайн-бронирования «Авито Путешествия» зафиксировал заметное расширение пермского рынка краткосрочной аренды. В июне 2026 года база доступного жилья показала уверенный рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, причём положительная динамика охватила абсолютно все категории недвижимости — от компактных студий до просторных четырехкомнатных лотов.

Как сообщили в пресс-службе компании, главным драйвером сегмента стали семейные форматы. Предложение трёхкомнатных квартир увеличилось сразу на 25%.

Сегмент индивидуального туризма также демонстрирует активный прирост. Количество однокомнатных квартир в доступе выросло на 22%. Почти сопоставимую динамику показали студии (+18%), которые традиционно пользуются высоким спросом у индивидуальных путешественников, фрилансеров в коротких командировках и у транзитных гостей города благодаря своей экономичности.

Умеренный, но стабильный рост демонстрируют многокомнатные квартиры средней площади. Фонд двух- и четырехкомнатного жилья пополнился на 14% в каждой из категорий.

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