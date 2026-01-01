В Пермском политехе подвели итоги первого месяца приемной кампании В университет подано свыше 36,5 тысячи заявлений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

С момента старта приемной кампании 20 июня в Пермский национальный исследовательский политехнический университет поступило более 36,5 тыс. заявлений от свыше 9 тыс. абитуриентов из 55 регионов России. Наибольшая активность зафиксирована со стороны Свердловской и Кировской областей, Удмуртской Республики и Ханты-Мансийского автономного округа. Вуз также привлекает иностранных граждан: заявки подали будущие студенты из Китая, Египта, Того и Казахстана.

Среди поступающих — 58 стобалльников, включая четырех абитуриентов, набравших максимальный результат по нескольким предметам. Это на 21% больше показателей прошлого года. Пять заявлений принято от победителей и призеров всероссийских олимпиад, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний. Более 400 заявлений подано в рамках отдельной квоты участниками боевых действий и их детьми.

Традиционно наиболее востребованными остаются IT-направления, а также программы в области машиностроения, строительства, энергетики, нефтегазового дела, химической технологии, автоматизации промышленных производств и проектирования авиационных и ракетных двигателей. На эти специальности приходится более 60% от общего числа поданных заявлений.

Растет интерес к целевому обучению: на текущий момент принято более 500 заявок на заключение договоров. Наиболее востребованными направлениями стали информационные системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, а также проектирование авиационных и ракетных двигателей.

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков отметил, что спрос на техническое образование уверенно растет, а ключевые показатели приемной кампании превышают прошлогодние значения. Абитуриенты подходят к выбору вуза осознанно, интересуясь не просто дипломом, а конкретными компетенциями и гарантированным трудоустройством.

Для абитуриентов бюджетной очной формы обучения программ бакалавриата и специалитета установлены следующие ключевые даты: подача документов по результатам ЕГЭ завершается 25 июля, конкурсные списки будут опубликованы 27 июля, прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершится 5 августа в 14:00 по пермскому времени, имена зачисленных станут известны 7 августа.

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