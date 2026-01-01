Подросток погиб на пожаре в Пермском крае В Лысьве загорелся дом в «частном секторе» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Лысьве 19 июля произошёл пожар, повлёкший человеческие жертвы. Об этом сообщает краевое МЧС.

На улице Златоустовская произошло возгорание одноэтажного жилого дома. Горение происходило на площади 60 кв. м. Тушением занимались 27 пожарных и девять единиц техники. На месте происшествия был обнаружен погибший ребёнок 2012 года рождения. Еще один несовершеннолетний получил травмы.

Для установления всех обстоятельств трагедии на месте происшествия работают представители Следственного комитета и дознаватель МЧС России.

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