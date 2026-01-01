Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прикамский мастер создаёт магниты с изображениями деревенских наличников Светлана Остапчук копирует реальные наличники деревень Чердынского округа Поделиться Твитнуть

Фото: ТИЦ Чердынь

В туристском информационном центре Чердыни открылась выставка магнитов с миниатюрными изображениями резных деревенских наличников «Деревянное кружево Северного Урала». Мастер Светлана Остапчук воссоздала в полимерной глине старинные деревянные узоры, передавая самые мелкие детали резьбы. Теперь узнаваемые мотивы из деревень Чердынского округа можно буквально держать в руках.

Экспозиция — настоящее путешествие по Перми Великой. Каждый магнит воспроизводит реальный наличник, украшающий деревянный дом с определённым адресом или украшавший утраченные деревянные строения старинных поселений на Колве, Вишере и Каме.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.