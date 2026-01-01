В команду пермского «Молота» вошёл защитник из Челябинска Богдан Жиляков подписал с хоккейным клубом пробный контракт Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Пробный контракт с «Молотом» подписал защитник Богдан Жиляков, воспитанник челябинской школы хоккея. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

До 2016 года Богдан выступал за команды системы челябинского «Трактора». Неоднократно привлекался в расположение юниорской сборной России.

На молодежном уровне выступал за команды МХК «Динамо СПб» и «Белые Медведи» (Челябинск). Во Всероссийской хоккейной лиге дебютировал в сезоне 2019/20 в составе «Челмета», выступал в составе питерского «Динамо» и саратовского «Кристалла».

Суммарно в рамках ВХЛ 26-летний защитник провел 232 матча, в которых набрал 38 (6+32) баллов за результативность при показателе полезности «-11».





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