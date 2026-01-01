Пермский Театр-Театр принимает участие в фестивале в Москве На «Театральном бульваре» пермяки покажут шесть спектаклей Поделиться Твитнуть

Мюзикл "Винил"

Театр-Театр

Пермский Театр-Театр отправляется в большие столичные гастроли. На международном фестивале «Театральный бульвар» в течение четырёх дней на четырёх площадках будут показаны шесть пермских спектаклей.

«Театральный бульвар» — фестиваль театральных показов на открытых площадках, благодаря которому улицы Москвы на превращаются в большую сцену.

В программе гастролей: музыкальная комедия «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+, 23 июля, амфитеатр в Музейном парке «Политехнического музея», 20.00); спектакль-концерт «Вертинский» (16+, 24 июля, сцена «Амфитеатр на набережной» в Коломенском, 20.00); спектакль детской сцены ТТ «Няня Ву» (6+, 25 июля, сцена ВТБ «Классика вдохновляет» на Чистопрудном бульваре, 15.00 и 17.00); концертное исполнение мюзикла «Винил» (12+, 25 июля, сцена на Пушкинской набережной в Парке Горького, 19.00); спектакль детской сцены ТТ «Моё!» (6+, 26 июля, сцена ВТБ «Классика вдохновляет» на Чистопрудном бульваре, 15.00 и 17.00); мюзикл «Удачи, Марк!» (12+, 26 июля, сцена на Пушкинской набережной в Парке Горького, 19.00).

Вход на спектакли свободный. На спектакли «Винил» и «Удачи, Марк!» можно приобрести билеты в партер (проход без очереди в партер со свободной рассадкой).

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