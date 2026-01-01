В Октябрьской округе Пермского края введён режим чрезвычайной ситуации Причиной стал дождевой паводок Поделиться Твитнуть

Село Богородск. Фото: ВК Георгия Поезжаева

В Октябрьском округе Пермского края 18 июля введён режим чрезвычайной ситуации. Как пишет в своих социальных медиа глава территории Георгий Поезжаев, произошло частичное подтопление населённых пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая, Верх-Тюш, Богородск; разрушена плотина на реке Ирень, сильный поток воды идёт вниз по течению Ирени в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка.

Жителям этих населённых пунктов предложено эвакуироваться, распространяются инструкции о подготовке к эвакуации: списки необходимых вещей и способы консервации жилья.

В зону затопления попал ряд энергообъектов, из-за чего была ограничена подача электричества в Мостовой, Атнягузи, Большом Сарсе, Сосновке и центре округа — посёлке Октябрьский.

В территорию направлены силы МЧС края, создана комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведётся мониторинг подтопленных территорий; для жителей, пострадавших от паводка, открыты два пункта временного размещения: в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.

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