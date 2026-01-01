«Амкар-Пермь» разгромил «Иртыш» со счётом 3:0 Два мяча в ворота омской команды пермяки забили уже в первом тайме Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар Пермь» / t.me/amkarprm

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал уверенную победу над омским «Иртышом» в первом туре Второй лиги «А», группа «Серебро». Матч, прошедший на выезде для пермяков, завершился со счётом 3:0. Об этом сообщает официальный телеграм-канал пермского клуба.

Игра прошла под полным контролем подопечных главного тренера Игоря Беляева. Счёт был открыт уже в первом тайме: сначала отличился полузащитник Эмиль Галлямов, а затем свой первый гол за новую команду забил новичок Дмитрий Усов.

После перерыва преимущество гостей закрепил все тот же Усов, оформивший дубль и ставший главным героем встречи. Стоит отметить надежную игру обороны «Амкара», которая позволила сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Следующие два матча чемпионата пермская команда проведет также на выезде. В турнирной таблице группы «Серебро» после первого тура «Амкар-Пермь» занимает первое место благодаря лучшей разнице мячей.

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