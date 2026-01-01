В Пермском крае за полгода сдали в эксплуатацию более 9,6 тысячи квартир Также застройщики ввели в эксплуатацию 167 нежилых зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июнь 2026 года на территории Пермского края введено в эксплуатацию 9639 квартир. Их общая площадь составила 788,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает Пермьстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем ввода жилья составил 83%. При этом индивидуальными застройщиками было построено 546 тыс. кв. м — этот показатель снизился на 9,4% относительно первого полугодия 2025 года.

Помимо жилой недвижимости, застройщики ввели в эксплуатацию 167 нежилых зданий общей площадью 210,4 тыс. кв. м.

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