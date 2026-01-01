В Перми 15 августа состоится спортивный фестиваль «Темные ночи» На одной площадке организаторы объединят бег, велоспорт, музыку и творчество Поделиться Твитнуть

фото организаторов марафона

В субботу, 15 августа, в столице Прикамья пройдёт ежегодный спортивный фестиваль «Тёмные ночи». Организаторы обещают объединить на одной площадке бег, велоспорт, музыку и творчество. Мероприятие будет проходить под новым девизом — «Время быть собой!».

Программа фестиваля рассчитана на гостей любого возраста и уровня подготовки. Так, впервые в истории события появится отдельный детский забег. Дизайн стартовых номеров для юных участников разработали сами дети.

Главным событием станет двухкилометровый забег, где организаторы предлагают забыть о секундах и сосредоточиться на настроении. Участникам рекомендуют добавить в образы неон, блестки и светящиеся элементы. Самые смелые костюмы будут отмечены призами.

Вечер продолжится DJ-сетами, выступлением хора и танцевальными номерами.

По словам организаторов, «Тёмные ночи» — это больше, чем просто спортивное соревнование. Это возможность встретиться с друзьями, попробовать новые активности и провести летний вечер ярко.

До старта мероприятия в городе проходят бесплатные тренировки, пробежки и велозаезды для всех желающих.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

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