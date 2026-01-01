В Прикамье простятся с участником СВО Ильёй Боковым Он погиб ещё в январе 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Во время специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб рядовой Илья Боков. Об этом сообщили в администрации Очёрского округа.

Илья Боков родился 27 февраля 1977 года в Осе. Там он окончил среднюю школу и аграрный техникум. В 1995-м его призвали в армию, а после возвращения он долгое время жил и работал в Перми.

В 2023 году начал работать термистом на Павловском машиностроительном заводе. В свободное от работы время подрабатывал в такси.

Погиб 4 января 2025 года при выполнении боевых задач. У него осталась семья.

Прощание с военнослужащим состоится в понедельник, 20 июля, в Павловском доме культуры (ул. Октябрьская, 5).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.