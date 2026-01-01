Более 40 тысяч туристов за сезон принял причал на Перми I Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала навигации только один капитальный причал — на Перми I — обслужил свыше 40 тыс. пассажиров круизных судов. Такие данные на заседании регионального правительства озвучил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Этот показатель стал итогом пятилетней работы краевых властей по возрождению пассажирского судоходства и масштабному строительству инфраструктуры, сказал чиновник.

Сегодня туристические теплоходы принимают три стационарных порта — в Перми, Чайковском и Усть-Качке, а также пять современных модульных площадок в Закамске, Краснокамске, Хохловке и Соликамске.

Центральным хабом водной артерии Прикамья выступает историческая станция Пермь I. С этого года стратегический объект перешёл под управление АО «Пермское речное пароходство». Инфраструктура вокзала позволяет принимать лайнеры любого класса, включая четырехпалубные корабли. Среди них — один из самых технологичных и комфортабельных теплоходов России — «Мустай Карим».

До конца сезона здесь ожидают ещё около 340 заходов судов.

Туристы могут отправиться как в короткие поездки к знаковым местам края — в Соликамск или Чайковский, так и в длительные межрегиональные круизы протяжённостью от Петрозаводска до Астрахани.

Важную роль в децентрализации турпотока играют быстровозводимые плавучие платформы. Установленные прямо у знаковых музейных комплексов, они открыли доступ к малым городам для больших судов. Эти площадки используются и для коротких прогулочных маршрутов на судне «Юнга Камы». В частности, с 24 по 26 июля теплоход будет работать в Соликамске. Для горожан и гостей города подготовлена специальная программа «Камский драйв», которая объединит речную прогулку, живой концерт, световое шоу и фейерверк над гладью реки.

По словам Сергея Вешнякова, проектирование новых объектов не останавливается. С 2027 года встретить первые круизные теплоходы готовятся новые модульные причалы в Осе, Добрянке и Ильинском.

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