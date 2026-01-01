Экс-руководитель пермских отелей заняла пост главы санатория «Демидково» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 июля 2026 года генеральным директором ООО «Санаторий Демидково» стала Елена Мехоношина. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile, на неё первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно открытым источникам, ранее Мехоношина занимала должность операционного директора отеля Holiday Inn Perm.

Санаторий «Демидково» входит в число трёх ведущих оздоровительных учреждений региона. В 2025 году его выручка достигла 753 млн руб., а чистая прибыль составила 62 млн руб.

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