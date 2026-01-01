В пермских микрорайонах Гайва и Заозерье на сутки отключат воду Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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С 10 утра 25 июля до 10 утра 26 июля в Перми будет приостановлена работа насосной станции водопровода «Северная» из-за масштабных работ по замене запорной арматуры. Во время отключения воды не будет в микрорайонах Гайва и Заозерье. Их жителям в «Новогор-Прикамье» рекомендуют запастись водой.

Для выполнения работ в период остановки насосной станции будут привлечены более 50 специалистов, около десяти бригад. Среди них — сварщики, слесари по аварийно-восстановительным работам сетей водопровода и канализации, электромонтёры, машинисты насосных станций, слесари по ремонту оборудования и водители. Также будет задействована различная спецтехника, включая машины для откачки, фургоны, манипуляторы, илососы и кран-борты.

Пока водопроводные сети микрорайонов будут осушены, специалисты водоканала и подрядной организации планируют заменить 17 задвижек разного диаметра, от 200 до 500 мм, на насосной станции «Северная» и в водопроводных сетях; заменить одну задвижку диаметром 300 мм на канализационном коллекторе на распределительной насосной станции-3 «Гайва»; провести чистку грабельных отделений на станциях канализации «Мелитопольская», «Портовая» и «МВД» с установкой пневмозаглушек.

Компания приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к проводимым работам.

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