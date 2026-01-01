Выигравший миллион в новогоднюю лотерею пермяк до сих пор не забрал приз Выплату можно получить только в течение семи месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Пермского края выиграл 1 млн руб. в новогоднем розыгрыше лотереи «Мечталлион», но до сих пор не получил выигрыш. Об этом пишет ВЕТТА.

Розыгрыш 171-го тиража прошел 1 января, но победитель так и не обратился за призом.

Билет был приобретён в отделении Почты России.

В пресс-службе «Национальной лотереи» напоминают, что выплату можно получить в течение семи месяцев после объявления результатов, посетив клиентский офис компании. У победителя еще есть время для оформления выигрыша.

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