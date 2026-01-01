Полностью смонтирован каркас второго корпуса Инженерной школы в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На ул. Академика Веденеева в Перми продолжается возведение второго корпуса Инженерной школы. Как сообщили в минстрое региона, каркас здания смонтирован на 100%, а кладка внутренних перегородок и наружных стен выполнена наполовину.

В ведомстве отметили, что на стройплощадке забита 681 свая, залит 231 кубометр бетона на ростверках. Перекрытия удерживает 331 колонна, их соединяют 1104 ригеля. Всего установлено 1606 плит перекрытия.

В новом четырехэтажном корпусе планируется разместить лаборатории, медиацентр и мастерские. Также предусмотрены два спортзала, актовый зал на 550 мест и библиотека.

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