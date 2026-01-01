На улице Строителей в Перми появится новая остановка общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми с 18 июля на автобусном маршруте №64 будет открыта новая остановка «Бульвар Преображенского», которая будет действовать в обоих направлениях. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Это нововведение направлено на повышение транспортной доступности для жителей жилого комплекса «Клубный пригород «МЫ» и м/р Заостровка.

Во время строительства остановки были оборудованы посадочные площадки с заездными карманами в обоих направлениях, установлены остановочные павильоны, обеспечено освещение и проложен пешеходный переход.

В департаменте отметили, что с открытием новой остановки «Бульвар Преображенского», общее количество обустроенных остановочных пунктов в городе достигнет 1300. Всего же за последние шесть лет в городе было добавлено 145 остановок.

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