В Прикамье 61 животному разрешили выезд за границу Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С начала 2026 года региональное Управление Россельхознадзора выдало 61 ветеринарный сертификат формы № 5а для некоммерческого вывоза животных-компаньонов (35 собак и 26 кошек) за пределы Пермского края.

Эти питомцы выехали в Швейцарию, Словению, Китай, Вьетнам, Францию, Филиппины, Турцию, США, Израиль, Германию, Марокко, Нидерланды, Грузию, Болгарию, Молдову и Италию.

За тот же период 2025 года из этого региона было вывезено 91 животное.

Перед отправкой все животные прошли чипирование, 30-дневный карантин, включавший обязательные вакцинации, обработки и, при необходимости, анализы на титр антител к бешенству.

Для них были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты, подтверждающие отсутствие эпизоотических угроз в регионе вывоза, а также евросправки.

Управление Россельхознадзора отмечает, что всё больше стран требуют исследования на титр антител к бешенству при ввозе животных-компаньонов.

К этим странам относятся страны Европейского Союза, Великобритания, Япония, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Израиль, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Республика Молдова и Азербайджан.

Владельцы животных могут узнать о требованиях для вывоза питомца за границу и ознакомиться с необходимой информацией на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Выезд за рубеж с домашними животными».

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