В Прикамье снизился уровень отказов по автокредитам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года в Прикамье доля отказов по заявкам на автокредиты составила 68,1%. Это на 0,3 п.п. меньше, чем в мае 2026 года, когда показатель был 68,4%.

В целом же по РФ доля отказов немного выросла: с 69,6 до 70,1%.

Наибольший уровень отказов в июне 2026 года наблюдался в Иркутской области (79,6%), Республике Крым (78,1%) и Красноярском крае (77,6%). Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Вологодской области (61,6%), Санкт-Петербурге (61,7%) и Нижегородской области (61,9%).

Самая значительная динамика увеличения доли отказов была отмечена в Ставропольском крае (+3,3 п.п.). Лидером по темпу снижения отказов стал Алтайский край (-1,7 п.п.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил: «До июня 2026 года доля отказов по автокредитам сокращалась несколько месяцев подряд. Однако она всё еще остается на высоком уровне. В условиях жесткой денежно-кредитной политики и серьезных ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой банки сохраняют низкий аппетит к риску. Они ужесточают требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить риски просрочек».

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