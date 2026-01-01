Пять обладателей Кубка Харламова приедут на сборы в Пермь Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пять хоккеистов из системы ярославского «Локомотива» отправятся на сборы в Пермь. В расположение «Молота» прибудут защитник Егор Андриянов, вратарь Николай Никульшин и нападающие Михаил Ахметшин, Сергей Пузеев и Владимир Кузнецов. Об этом сообщили в пресс-службе пермской команды.

Егор Андриянов, воспитанник ярославской хоккейной школы, на протяжении своей карьеры выступал за команды системы «Локомотива». В 2020 году его вызывали в юношескую сборную России для участия в Кубке Сириуса. В сезоне 2022/23 он дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за «Локо-76». Всего в МХЛ Андриянов сыграл 150 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 26 результативных передач, заработав показатель полезности «+55».

Михаил Ахметшин, воспитанник ижевской хоккейной школы, до 2018 года играл за команды «Ижстали». Затем он перешёл в систему «Локомотива». В 2023 году Ахметшин дебютировал в МХЛ за «Локо-76», сыграв в лиге 139 матчей. В этих встречах он набрал 51 очко (23 шайбы и 28 передач) и заработал показатель полезности «+27».

Николай Никульшин, воспитанник московской школы хоккея, до 2020 года защищал цвета «Спартака». После этого он присоединился к системе «Локомотива». Никульшин выступал за «Локо-76», ХК «Капитан» и «Локо» в МХЛ. За это время он сыграл 93 матча и отразил 91.7% бросков с коэффициентом надёжности 2.53.

Сергей Пузеев, воспитанник нижнетагильской хоккейной школы, на юниорском уровне играл за «Спутник» (Нижний Тагил), «Тюменский Легион» и «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург). С 2023 года выступает за «Локо» в МХЛ. За это время сыграл 88 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 21 результативную передачу, заработав показатель полезности «+25».

Владимир Кузнецов, воспитанник ярославской школы хоккея, на протяжении карьеры выступал за команды «Локомотива». В МХЛ дебютировал в сезоне 2022/23 за «Локо-76». Сыграл 156 матчей в лиге, забросил 29 шайб и отдал 32 передачи, заработав показатель полезности «+19».

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