В выходные в Пермском крае вновь пройдут сильные дожди Поделиться Твитнуть

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По информации Пермского ЦГМС, 18-19 июля в некоторых районах Пермского края ожидаются очень сильные дожди и ливни, гроза, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует жителям проявлять осторожность.

Так, следует не находиться рядом с деревьями, строениями и линиями электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи этих объектов. При возможных авариях на электросетях следует отключить все электрические приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется придерживаться скоростного режима, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе через дорогу.

«Сообщите близким о прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и мерах пожарной безопасности», — обратились к пермякам спасатели.

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