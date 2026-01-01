На строительстве межвузовского кампуса в Перми завершены фундаментные работы
В Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края рассказали о текущем состоянии строительства межвузовского кампуса в Перми.
На данный момент подготовительные работы завершены: территория расчищена и подготовлена для строительства, геологические исследования выполнены в полном объёме.
Полностью завершены и фундаментные работы, а возведение несущих конструкций надземной части зданий выполнено на 70%. Одновременно с этим ведётся уточнение проектной документации для систем отопления и вентиляции.
В рамках инфраструктурных работ продолжается строительство насыпи до проектных высотных отметок.
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