Пермяки за полгода по «гаражной амнистии» оформили 1,6 тысячи объектов недвижимости Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В Перми продолжается оформление гаражей и земельных участков в рамках «гаражной амнистии». По данным городского департамента земельных отношений, за первые шесть месяцев 2026 года жители города зарегистрировали права на 1599 объектов недвижимости. Этот показатель сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, когда было оформлено 1645 участков.

В департаменте подчеркивают, что работа ведется как с индивидуальными владельцами гаражей, так и с гаражно-строительными кооперативами. В частности, в этом году завершены процедуры оформления двух крупных кооперативов в Индустриальном районе и одного в Кировском, что позволило зарегистрировать права на более чем 150 гаражей и прилегающих земельных участков.

Для значительного числа владельцев гаражей процесс оформления ещё продолжается. По 1677 участкам уже выданы распоряжения о предварительном согласовании. Такая процедура применяется, если участок не поставлен на кадастровый учет. После получения распоряжения владелец должен подготовить межевой план, поставить участок на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности.

— С момента запуска «гаражной амнистии» пермяки оформили права на 12 803 земельных участка. Несмотря на активное использование этой возможности многими владельцами, обращения за оформлением продолжают поступать. Для регистрации гаража и земельного участка можно подать заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться в любой офис МФЦ, — сообщили в департаменте земельных отношений.

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