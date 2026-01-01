Суды в Прикамье начали мягче наказывать осуждённых по уголовным статьям А подозреваемых реже помещают в СИЗО Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

За шесть месяцев 2026 года судьи районных и городских судов, а также мировые судьи Пермского края рассмотрели 478 688 дел и материалов. Об этом было заявлено на заседании президиума Пермского краевого суда, где обсуждались итоги работы за первое полугодие.

Большинство дел, а именно 76,8%, касались гражданского и административного судопроизводства. 16,3% дел были связаны с административными правонарушениями, а 6,9% составляли уголовные дела и материалы.

Елена Долгих, председатель судебной коллегии по уголовным делам, представила подробный анализ рассмотрения уголовных дел судами края. Она отметила положительную тенденцию к сокращению количества дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков судьями районных и городских судов. Также было отмечено расширение практики применения мер пресечения, альтернативных заключению под стражу, таких как домашний арест и запрет определенных действий. Улучшение зафиксировано и в применении альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы. Речь идёт о принудительных работах, ограничении свободы, обязательных работах и уголовных штрафах.

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