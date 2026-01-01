Глава СКР вспомнил о предприятии в Прикамье, на дым которого жаловались местные жители И запросил доклад о расследовании уголовного дела Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Глава СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства в п. Чёрное Соликамского муниципального округа Пермского края.

Как напомнили в пресс-службе следкома, ранее в соцсетях появилась информация, что в посёлке в течение пяти лет рядом с жилыми домами работает предприятие по переработке древесины, которое регулярно выбрасывает в атмосферу токсичные вещества. Это приводит к тому, что местные жители страдают от дыма и неприятного запаха. Несмотря на обращения в соответствующие органы, никаких мер принято не было.

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерия Сафонова предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.





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