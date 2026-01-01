Перед пермским «Амкаром» снова поставлена задача выйти в группу «Золото»
Руководство «Амкара» планирует вывести команду в группу «Золото» Второй лиги А. Президент клуба Дмитрий Мартынов обозначил эту задачу как главную на предстоящий сезон. Об этом он сообщил в интервью пресс-службе команды.
«Выход в «Золото» — предельно простая и от этого максимально сложная цель», — заявил он.
По словам руководителя, долгосрочный план «Амкара» включает возвращение в Первую лигу. Для достижения этой цели в клубе создана необходимая инфраструктура, усилен состав, а также обеспечены условия для работы тренерского штаба.
Итоги прошлого сезона, по результатам которого «Амкар» не смог выйти в «Золото», признаны неудовлетворительными.
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