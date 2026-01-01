В селе Кын Пермского края за сутки подтопило ещё семь домов В населённом пункте продолжаются восстановительные работы Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Ленинского округа / vk.ru/lysvaadm

За прошедшие сутки в с. Кын Лысьвенского муниципального округа число подтопленных жилых зданий увеличилось. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС города Лысьва, вода залила два дачных дома и пять частных жилых домов вместе с приусадебными участками. В этих домах проживает семь человек.

Что касается общей ситуации в населённом пункте, то она выглядит так: автомобильное сообщение через р. Сухая восстановлено; для левобережной части села, где проживают 167 человек (включая 25 детей) в 112 домах, продолжает работать лодочная переправа по утвержденному графику; для экстренных случаев организовано круглосуточное дежурство спасателей на моторной лодке; электроснабжение в селе полностью восстановлено, работают мобильная и проводная телефонная связь; медицинскую помощь оказывает фельдшер местного ФАПа, при необходимости будет задействована бригада скорой помощи; охрану общественного порядка осуществляют сотрудники полиции.

Фото: администрация Ленинского округа / vk.ru/lysvaadm

За последние сутки власти и спасатели провели углубление русла р. Бобылевка, очистили улицы Рудничная, Мира и Трактовая от камней и мусора, а также обследовали берега рек Сухая, Бобылевка, Б. Мишариха и Кын с помощью квадрокоптера лесничества на предмет заторов и возможности возведения мостов.

Фото: администрация Ленинского округа / vk.ru/lysvaadm

Проведено обеззараживание скважин и водопровода.

В 14:00 состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого принято решение об увеличении площади зоны ЧС в границах с. Кын.

Сейчас продолжатся работы по восстановлению улиц, углублению русел и поисковые операции силами местных жителей, волонтеров и полиции.

Уровень воды в реках на утро 17 июля составляет: р. Чусовая — 175 см (поднялась на 5 см за сутки), р. Кын — 100 см (без изменений).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.