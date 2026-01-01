В Пермском крае проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Мулянке В реке обнаружены лужи чёрного вещества, плывущие по течению Поделиться Твитнуть

Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов Пермского края начала проверку по факту возможного загрязнения реки Мулянка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поводом для выезда специалистов стали сообщения очевидцев и видеозапись, опубликованная в соцсетях. На кадрах видны плывущие по течению лужи чёрного вещества.

Специалисты уже прибыли на место происшествия. В настоящее время они определяют площадь загрязнения, а также отбирают пробы почвы и воды для лабораторного анализа.

По итогам проверки прокуратура и Росприроднадзор дадут правовую оценку ситуации. При наличии оснований компетентные органы примут меры реагирования, включая возможность возбуждения уголовного дела в отношении ответственных лиц.

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