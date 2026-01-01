Минобрнауки России отметило наградами вузовское сообщество Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Пермский край вошёл в пятёрку регионов-участников пилотного проекта по разработке продуктовых программ межвузовских кампусов. Команда Прикамья разработала продуктовый портфель из 10 программ и 45 продуктов.

Работа шла при взаимодействии межвузовского сообщества региона с Министерством науки и высшего образования РФ, экспертами Российской Академии наук, индустриальными партнёрами. Разработки соответствуют стратегическим приоритетам Пермского края, Российской Федерации и нацелены на достижение технологического лидерства.

Подводя итоги пилотного проекта в формате видеоконференции, заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук отметил ведомственными благодарственными письмами коллектив Дирекции межвузовского кампуса Пермского края, шесть вузов региона и Пермский НОЦ «Рациональное недропользование».

Максим Ильин, и.о. руководителя Дирекции межвузовского кампуса Пермского края:

— Нам всем потребовалось время для создания и настройки системы взаимодействия всех субъектов продуктового портфеля межвузовского кампуса «Будущее Пармы». А это и научные коллективы вузов, и представители предприятий, и коллеги из органов власти. В нашем случае, когда у межвузовского кампуса восемь вузов-бенефициаров, а в регионе работает большое количество отраслевых предприятий, которые определяют экономические тенденции, эффективность и скорость работы системы определены безусловной поддержкой губернатора Пермского края, Дмитрия Николаевича Махонина на всех этапах реализации проекта.

Напомним, строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в Перми идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На его территории расположатся пять студенческих общежитий гостиничного типа, гостиница для преподавателей, 11 межвузовских лабораторий, Технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.