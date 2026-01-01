В Пермский край завезли более 1600 тонн огурцов из Казахстана Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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С начала года в Пермский край было ввезено 1659 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем составил 429 тонн. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, 15 июля сотрудники ведомства провели досмотр 18 тонн огурцов, прибывших из Казахстана.

Совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» они проверили партию овощей и взяли образцы для лабораторных исследований на фитосанитарное состояние.

После анализа проб карантинные объекты не были обнаружены. По итогам проверки был составлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий использование продукции в соответствии с её назначением.

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