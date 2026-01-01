Жителей Коми-Пермяцкого округа оштрафовали почти на 400 тысяч за воровство электроэнергии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2026 года в Коми-Пермяцком округе выявили 38 случаев незаконного потребления электроэнергии. Все дела были открыты по заявлениям пермского подразделения «Россети Урал». Общая сумма штрафов составила свыше 385 тыс. руб., сообщили в компании.

Большинство нарушителей были привлечены к ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ за несанкционированное подключение к электросетям и незаконное использование электроэнергии. Из них 13 человек уже имели предыдущие нарушения.

Штрафы варьируются в зависимости от статуса нарушителя и от того, впервые ли он совершил правонарушение. За первичное самовольное подключение физические лица обязаны уплатить от 10 до 15 тыс. руб., должностные лица — от 30 до 80 тыс. руб., а предприятия и организации — от 100 до 200 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.

Энергетики отмечают, что, помимо штрафа, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный электросетевой компании, за безучётное потребление электроэнергии. В случае крупного хищения ответственность может быть уголовной, вплоть до лишения свободы.

Энергетики призывают всех, кто знает о случаях хищения электроэнергии или незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 (анонимно).

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