Определились лидеры по объёму продаж гаджетов в Перми по итогам II квартала В тройке — Apple, ASUS и Acer Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Аналитики сервиса «Авито» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке портативной электроники в Перми. Несмотря на общую стабильность спроса и снижение средних цен на ресейл (на 8%), конкуренция между брендами обострилась.

Лидером по объёму продаж новых устройств во втором квартале стала компания Apple с долей 23%. За ней следуют ASUS (15%) и Acer (12%). Замыкают топ-5 Lenovo (11%) и HP (8%).

По динамике год к году среди производителей ноутбуков лидирует китайский бренд HONOR — его продажи выросли на 32%. Продажи техники Apple увеличились на 21%.

Цены на новые устройства демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, ноутбуки Thunderobot подешевели на 7% (до 54 тыс. руб.), а новые MacBook стали доступнее на 6% (в среднем 91 тыс. руб.). На вторичном рынке экономия более существенна: средняя цена ноутбука составляет около 30% от стоимости нового. В этом сегменте техника Apple потеряла в цене 13% (до 36 тыс. руб.), Samsung — 7% (до 5 тыс. руб.), Huawei — 2% (до 28 тыс. руб.).

В категории планшетов позиции распределились иначе. На первом месте также удерживается Apple, чья доля достигла 44%. Далее идут Samsung (13%) и Xiaomi (9%). Пятерку лидеров замыкают Lenovo и Huawei с одинаковыми долями по 7%.

Главным драйвером роста сегмента стал бренд HONOR: спрос на их планшеты увеличился в 2,5 раза. Также кратно выросла популярность Blackview (продажи удвоились) и DIGMA (+33%). Спрос на устройства Lenovo вырос на 25%, а на Samsung — на 17%.

Средние цены на новые планшеты за квартал снизились:

— Apple — на 26% (до 26 тыс. руб.);

— Xiaomi — на 12% (до 18 тыс. руб.);

— Samsung — на 2% (до 29 тыс. руб.).

На рынке ресейла средний чек упал еще сильнее — на 8% за год. Планшеты DIGMA здесь стоят в среднем 2 тыс. руб. (подешевели на 27%), HONOR — 12 тыс. руб. (-19%), а Xiaomi — 13 тыс. руб. (-16%).

«Во II квартале мы наблюдали стабильный спрос как на ноутбуки, так и на планшеты. При этом рынок остается очень конкурентным: несмотря на рост продаж, цены меняются сдержанно, а по многим брендам и моделям даже снижаются», — комментирует Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.

Она отметила, что в целом по России новые ноутбуки Xiaomi за год подешевели на 20%, а стоимость новых планшетов Apple снизилась на 12%. Экономия на ресейле делает апгрейд техники более доступным: ноутбуки в этом сегменте в среднем на 70% дешевле новых, а планшеты — на 56%.

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