Гендиректора ООО в Прикамье оштрафовали на 14,4 млн рублей за коммерческий подкуп Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

УФСБ России по Пермскому краю пресекло незаконную деятельность генерального директора ООО «Точка управления», причастного к получению коммерческих подкупов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник незаконно получил более 2 млн руб. за принятие положительных решений о выполненных работах и за обеспечение заключения договоров между подрядчиками и заказчиком в рамках региональной программы капремонта общего имущества.

На основании материалов, предоставленных УФСБ, Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило и расследовало уголовные дела против предпринимателя. Эти дела были квалифицированы по п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 и ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа 14,4 млн руб. Также ему запретили заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, на три года. Кроме того, у него конфисковали 1,09 млн руб. в пользу государства.

Приговор вступил в законную силу.

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