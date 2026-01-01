В Прикамье вынесли приговор работнику УК по делу о сходе снега с крыши В результате инцидента жительница Октябрьского получила тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура Октябрьского района добилась обвинительного приговора для сотрудника управляющей компании, чьи действия привели к травмированию местной жительницы. О судебном решении сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 16 марта этого года в результате ненадлежащей организации работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов произошел сход снежной массы и наледи. Инцидент случился в период зимней эксплуатации жилого фонда. В результате происшествия травмы получила женщина 1960 г.р. Её здоровью был причинён тяжкий вред.

Гособвинение доказало прямую связь между действиями ответственного лица и произошедшим инцидентом. Суд признал подсудимого виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Он должен выплатить штраф. Его сумма не уточняется. Решение пока не вступило в законную силу.

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